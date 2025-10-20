Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 42,42 EUR.

Die Porsche vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,42 EUR. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.714 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 26.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 68,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 7,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,280 EUR fest.

