Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,28 EUR.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 42,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 42,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.319 Porsche vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,59 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,280 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

