Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 54,56 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,56 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,66 EUR zu. Mit einem Wert von 54,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.964 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 76,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,24 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 2,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,00 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,57 EUR im Jahr 2025 aus.

