Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,63 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,63 EUR nach. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,40 EUR ab. Bei 42,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.688 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 32,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 7,15 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,909 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 8,71 Mrd. EUR, gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,39 Prozent präsentiert.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,432 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie