DAX23.116 -0,7%Est505.518 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Aktie im Blick

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag schwächer

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,63 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,91 EUR 0,37 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,63 EUR nach. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,40 EUR ab. Bei 42,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.688 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 32,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 7,15 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,909 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 8,71 Mrd. EUR, gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,39 Prozent präsentiert.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,432 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

