Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche vz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Porsche vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,41 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Porsche vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,41 EUR. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 44,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 44,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,62 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 11.648 Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 29,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,909 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,67 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

