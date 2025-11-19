DAX23.259 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,70 -1,7%Gold4.113 +1,1%
So entwickelt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag tiefer

19.11.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 44,04 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,01 EUR -0,40 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,04 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,72 EUR aus. Mit einem Wert von 44,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 93.587 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 63,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 10,13 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,944 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Porsche vz veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,39 Prozent zurück. Hier wurden 8,71 Mrd. EUR gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

