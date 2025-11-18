Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 44,57 EUR.

Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 44,57 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 175.538 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 63,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,37 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,20 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,944 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche vz ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,432 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie