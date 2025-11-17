Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Porsche vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 45,49 EUR abwärts.

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 45,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 45,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.649 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,90 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 28,81 Prozent niedriger. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 12,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,432 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

