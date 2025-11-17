DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag auf rotem Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 45,33 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 45,33 EUR. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,19 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.864 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 40,97 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,944 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8,71 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,39 Prozent verringert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,432 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

