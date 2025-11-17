Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche vz. Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,04 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,04 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 46,04 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 46,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 10.914 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,90 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,79 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 14,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,944 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 24.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,71 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,432 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

