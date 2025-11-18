DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
Porsche vz im Fokus

Porsche vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche vz

18.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 44,93 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,42 EUR -0,47 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 44,93 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,28 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.612 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,90 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,58 EUR fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 11,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 8,71 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen