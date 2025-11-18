Porsche vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche vz

Porsche vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 44,93 EUR.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 44,93 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,28 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.612 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,90 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,58 EUR fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 11,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 8,71 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

