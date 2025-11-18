DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag schwächer

18.11.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,42 EUR -0,47 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 44,64 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,86 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.048 Stück gehandelt.

Am 18.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,34 Prozent.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,944 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,432 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen