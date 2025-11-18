Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag schwächer

So entwickelt sich Porsche vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,64 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 44,64 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,86 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.048 Stück gehandelt.

Am 18.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,34 Prozent.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,944 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,432 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

