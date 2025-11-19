DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Kurs der Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Vormittag

19.11.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 44,10 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 44,05 EUR. Bei 44,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 9.777 Aktien.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 63,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,944 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,432 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Wer­bung

