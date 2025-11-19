Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Porsche vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 44,48 EUR.

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 44,48 EUR. Bei 44,58 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184.664 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 63,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,432 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie