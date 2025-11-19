Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 44,48 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 44,48 EUR. Bei 44,58 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184.664 Porsche vz-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 63,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,432 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|27.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen