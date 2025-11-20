Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,22 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 43,22 EUR abwärts. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 43,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.853 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 63,32 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,51 Prozent. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,42 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,909 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,432 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

