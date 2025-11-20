DAX23.357 +0,8%Est505.582 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.064 -0,3%
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag leichter

20.11.25 12:06 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,22 EUR ab.

Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,00 EUR -1,28 EUR -2,89%
Die Porsche vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 43,22 EUR abwärts. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 43,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.853 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 63,32 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,51 Prozent. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,42 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,909 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,432 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

