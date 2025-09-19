DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag im Sinkflug

22.09.25 16:11 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag im Sinkflug

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,1 Prozent im Minus bei 40,57 EUR.

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,57 EUR -1,98 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,1 Prozent auf 40,57 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 39,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.992.591 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,04 EUR.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

