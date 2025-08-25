Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 47,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 128.185 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 15,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,63 EUR.

Porsche gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

