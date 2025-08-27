Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 47,22 EUR zu.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 47,22 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 47,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.558 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 58,83 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 16,18 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 47,63 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

