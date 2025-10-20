DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Prüfpräparat

Roche-Aktie: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant

20.10.25 07:39 Uhr
Roche hat weitere Details zu dem klinischen Studienerfolg seines Prüfpräparats Giredestrant bei der Behandlung von Brustkrebs bekanntgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
283,70 CHF -1,60 CHF -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einer klinischen Spätphase hat die Behandlung der Patientinnen mit Giredestrant das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zur Standardtherapie um 44 Prozent gesenkt, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte. Bei Patientinnen, deren Tumoren Mutationen des Östrogenrezeptors 1 aufwiesen - eine Form, die gegen Standard-Hormonpräparate resistent ist -, sank das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zur Standardtherapie um 62 Prozent.

Auch bei der Verträglichkeit sei der Befund ermutigend: die Abbruchrate der Therapie lag im mittleren einstelligen Prozentbereich, was unter der Abbruchrate bei der Standardtherapie liege. Die Studienergebnisse zeigten auch, dass Giredestrant nicht zu den für die Standardtherapie typischen Nebenwirkungen führte, insbesondere nicht zu sogenannter Augentoxizität, also einer Schädigung des Auges, von der Patienten, die sich einer Standardtherapie unterziehen, häufig betroffen sind.

Roche hatte bereits im September bekanntgegeben, dass die Studie ihre Hauptziele erreicht hat. Nun präsentierte der Konzern die detaillierten Ergebnisse auf dem Jahreskongress der European Society for Medical Oncology (ESMO). In der Studie wurde Giredestrant in Kombination mit Everolimus bei Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs getestet, die zuvor eine Klasse von Medikamenten mit der Bezeichnung CDK 4/6-Inhibitoren erhalten hatten, die auf bestimmte Proteine im Körper abzielen.

Girestrant könne einen neuen Standard in der Brustkrebsbehandlung setzen, sagte Charlie Fuchs, globaler Leiter der Produktentwicklung für Onkologie und Hämatologie bei Roche. Die Ergebnisse der experimentellen Behandlung spiegelten die zunehmend vielfältige Pipeline des Krebstherapiesegments wider.

DOW JONES

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

