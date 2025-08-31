DAX23.811 -0,9%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.479 +0,1%
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Dienstagvormittag zu

02.09.25 09:25 Uhr
PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 21,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,06 EUR -0,05 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 21,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,05 EUR. Bei 20,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16.508 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,70 Prozent. Am 18.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,03 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,126 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,610 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,899 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen