So bewegt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Montagmittag auf rotes Terrain

11.08.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Montagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 17,96 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
17,94 EUR -0,34 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 17,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 17,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,24 EUR. Zuletzt wechselten 181.920 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 166,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Bei 17,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,85 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,67 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,686 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Bildquellen: PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
08:46PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
