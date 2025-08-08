PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 18,27 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 18,27 EUR. Bei 18,28 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.383 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 162,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 17,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 3,64 Prozent wieder erreichen.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,85 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,686 EUR je PUMA SE-Aktie.

