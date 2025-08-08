DAX24.066 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl65,98 -0,5%Gold3.366 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

11.08.25 09:24 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 18,27 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
18,08 EUR -0,20 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 18,27 EUR. Bei 18,28 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.383 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 162,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 17,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 3,64 Prozent wieder erreichen.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,85 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,686 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Wie Experten die PUMA SE-Aktie im Juli einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
08:46PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:46PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen