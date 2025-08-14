DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.992 +0,2%Nas21.600 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Einbußen

15.08.25 16:13 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 17,18 EUR.

Die PUMA SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 17,18 EUR. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 17,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,44 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 431.479 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 64,17 Prozent niedriger. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,12 EUR ab. Abschläge von 0,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
