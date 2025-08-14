DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Notierung im Blick

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

15.08.25 09:27 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von PUMA SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die PUMA SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 17,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
17,37 EUR -0,06 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die PUMA SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,35 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,45 EUR. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,33 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.840 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 176,25 Prozent Luft nach oben. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,33 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE

mehr Analysen