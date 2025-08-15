PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 17,89 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 17,89 EUR. In der Spitze legte die PUMA SE-Aktie bis auf 17,93 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 350.328 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 47,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 167,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2025 auf bis zu 17,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,126 EUR belaufen. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. PUMA SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Verlust in Höhe von -1,953 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

