PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 18,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die PUMA SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,04 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 18,21 EUR. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,00 EUR ab. Mit einem Wert von 18,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.010 PUMA SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,93 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 165,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Mit Abgaben von 5,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,85 EUR.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Mrd. EUR gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

