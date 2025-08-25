PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 21,19 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 21,19 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,37 EUR. Bei 20,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 617.858 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 19,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 25,85 EUR angegeben.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR einfahren.

