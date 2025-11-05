DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Profil
Aktie im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag tiefer

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 38,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,11 EUR -1,90 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 38,76 EUR nach. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,84 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,61 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 393.922 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 18,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 13,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,166 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
10:51QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
08:26QIAGEN NeutralUBS AG
08:01QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
