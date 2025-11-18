QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 37,87 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 37,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,79 EUR aus. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 38.871 Aktien.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 25,05 Prozent Luft nach oben. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 532,58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

