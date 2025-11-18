QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von QIAGEN

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 37,65 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 37,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 37,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,80 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.966 Stück gehandelt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 9,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,200 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 532,58 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 501,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,36 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt