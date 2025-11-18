QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Vormittag ein
Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR ab.
Um 09:06 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 37,80 EUR. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9.306 QIAGEN-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,07 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,200 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 04.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 532,58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 USD fest.
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Qiagen NV Registered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.2021
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
