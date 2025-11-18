DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
QIAGEN im Blick

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Vormittag ein

18.11.25 09:22 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Vormittag ein

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,51 EUR -0,74 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,07 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 37,80 EUR. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9.306 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,07 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,200 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 04.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 532,58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen