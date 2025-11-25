DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag nordwärts

25.11.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,25 EUR 0,24 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,23 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 41,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.488 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,87 Prozent hinzugewinnen. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,200 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 532,58 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 501,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,36 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Bildquellen: QIAGEN

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
