QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 41,73 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 41,73 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 150.788 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,96 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,200 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 532,58 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 501,87 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 präsentieren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

