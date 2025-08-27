DAX24.036 ±-0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,84 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Quartalszahlen im Blick

Li Auto-Aktie in Rot: BYD-Konkurrent Li Auto mit Umsatz- und Gewinnrückgang

28.08.25 11:04 Uhr
Li Auto-Aktie fällt an der NASDAQ: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger | finanzen.net

Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. So bewegt sich die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,44 EUR -0,33 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Li Auto Inc
9,44 EUR -0,56 EUR -5,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gewinn von Li Auto ist im zweiten Quartal 2025 gefallen. Das EPS bezifferte das der BYD-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,03 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,05 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Umsatzseitig stand bei Li Auto im zweiten Quartal ein Wert von 30,2 Milliarden RMB in den Büchern. Das war weniger als im Vorjahr, als das Unternehmen noch 31,7 Milliarden RMB umgesetzt hatte.

An der Börse in Hongkong verlor die Li Auto-Aktie am Donnerstag letztlich 3,56 Prozent auf 88,15 HKD. Die American Depositary Receipts des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers verlieren im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,67 Prozent auf 21,79 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Haggardous50000 / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

