Rally der Energiepreise

Aktien von ArcelorMittal & voestalpine fallen: Rohstoffsektor von Konjunktursorgen belastet

09.03.26 10:23 Uhr
Aktien von ArcelorMittal & voestalpine knicken ein: Konjunktursorgen belasten Rohstoffsektor besonders | finanzen.net

Konjunktursorgen infolge der Rally der Energiepreise haben am Montag vor allem der europäischen Rohstoffbranche zugesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
44,64 EUR -2,82 EUR -5,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Quantum Minerals Ltd.
20,63 EUR -0,28 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kumba Iron Ore LtdShs
16,70 EUR -1,00 EUR -5,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lundin Mining CorpShs
21,32 EUR -1,10 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
76,03 EUR -1,45 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
44,54 EUR -3,34 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
8,64 EUR -0,60 EUR -6,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Stoxx Europe 600 Basic Resources weitete seinen Verlust seit Beginn des Iran-Kriegs vor einer Woche auf 12 Prozent aus. Bei den Papieren des Stahlkonzerns ArcelorMittal sind es inzwischen sogar 22 Prozent.

JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte am Morgen seine bisherige Empfehlung revidiert und riet nun, die Papiere der Luxemburger unterzugewichten. Er erinnerte an die Schwäche des Rohstoffsektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum.

Insgesamt stufte O'Kane mit Anglo American, Kumba, First Quantum, Lundin, ArcelorMittal und voestalpine gleich sechs Werte auf "Underweight" ab. Zudem revidierte er weitere Empfehlungen auf "Neutral". Die Aktien von ArcelorMittal geben am Montag an der Euronext zeitweise um 7,52 Prozent auf 44,30 Euro nach. Anglo American-Aktien verlieren in London zeitweise 6,27 Prozent auf 30,28 GBP, während voestalpine-Aktien 10,71 Prozent auf 37,86 Euro absacken.

/ag/stk

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)

