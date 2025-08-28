Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) reagiert am Freitagvormittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,60 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 81,80 EUR. Bei 81,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.689 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.
Bei 171,40 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie damit 52,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,00 EUR fiel das Papier am 28.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,43 EUR.
Am 29.07.2025 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 709,19 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,008 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie
Redcare-Aktie unter Druck: Jefferies dampft Kursziel ein
Redcare Pharmacy-Aktie reagiert mit Kursverlust: Dm plant eigene Apothekenprodukte
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen