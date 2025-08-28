Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) reagiert am Freitagvormittag positiv

Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,60 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 81,80 EUR. Bei 81,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.689 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Bei 171,40 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie damit 52,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,00 EUR fiel das Papier am 28.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,43 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 709,19 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,008 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

