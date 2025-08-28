DAX23.955 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -3,6%Dow45.405 -0,5%Nas21.426 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag mit Kursplus

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 82,75 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 82,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bisher bei 82,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.105 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,40 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,00 EUR ab. Abschläge von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,43 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 709,19 Mio. EUR gegenüber 560,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,008 EUR je Aktie in den Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

