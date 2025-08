Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 1.686,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 1.686,50 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.684,50 EUR. Bei 1.721,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 79.022 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 15,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 74,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,43 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.842,00 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren verdient

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Warum Rüstungswerte ihre Korrektur nicht ausweiten

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK dennoch schwächer: Rheinmetall baut lokale Produktion in Rumänien aus