Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Rheinmetall

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 1.728,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 1.728,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.703,50 EUR. Bei 1.756,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 62.934 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 73,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.879,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,49 EUR je Rheinmetall-Aktie.

