Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 1.774,00 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1.774,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.785,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.776,00 EUR. Bisher wurden heute 11.952 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 437,50 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.888,25 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

