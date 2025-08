Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 1.779,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1.779,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.788,50 EUR an. Bei 1.787,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 11.478 Stück.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.888,25 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

