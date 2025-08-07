DAX24.114 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Blick auf Rheinmetall-Kurs

Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Freitagvormittag zu

08.08.25 09:25 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.672,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 1.672,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.676,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.660,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.848 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 260,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,35 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.895,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
