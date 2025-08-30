DAX23.787 +0,4%ESt505.433 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,03 +0,2%Gold3.641 -0,1%
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Montagmittag zu

15.09.25 12:09 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Montagmittag zu

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 1.933,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.932,50 EUR 41,00 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 2,0 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.949,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1.905,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.684 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 1.949,00 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 0,80 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 76,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.900,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,68 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Entwicklung der Rheinmetall-Aktie: Von der Gründung bis zum Aufstieg in den DAX

Rheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie

