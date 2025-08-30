Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.930,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.905,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.253 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 75,95 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.900,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.
Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,68 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Entwicklung der Rheinmetall-Aktie: Von der Gründung bis zum Aufstieg in den DAX
Rheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09:06
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen