Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.930,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.905,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.253 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 75,95 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.900,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,68 EUR fest.

