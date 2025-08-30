DAX23.793 +0,4%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag stärker

15.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 1.928,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.930,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.905,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.253 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 75,95 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.900,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
09:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

