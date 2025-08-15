DAX24.309 -0,2%ESt505.430 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1682 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Vormittag vor

18.08.25 09:25 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1.626,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.670,00 EUR 61,00 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1.626,50 EUR. Bei 1.647,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.640,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.590 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,52 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.919,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

