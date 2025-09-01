Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

So bewegt sich Roche

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 260,30 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 260,30 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 260,30 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,40 CHF. Bisher wurden heute 12.145 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 10,91 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,92 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

