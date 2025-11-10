Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 273,30 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 273,30 CHF. Bei 275,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 274,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 233.492 Roche-Aktien.
Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 15,15 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,71 CHF je Roche-Aktie an.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
