Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 260,70 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 260,70 CHF ab. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 260,60 CHF. Bei 261,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 19.341 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,93 CHF je Aktie belaufen.

