Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Roche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 261,60 CHF nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 261,60 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 261,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 206.274 Roche-Aktien.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 19,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,35 Prozent.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

