Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,33 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 11,33 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 11,34 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,31 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 253.316 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 11,54 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2024 bei 4,89 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 56,81 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,28 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

